مرور موكب عربات الزهور بالكورنيش الجديد احتفالا بعيد السويس القومي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مساء السبت، موكب عربات الزهور من أمام المدينة الرياضية وستاد السويس الرياضي مرورا بالكورنيش الجديد وشارع الجلاء وأمام ديوان عام محافظة السويس، بمشاركة سيارات مزينة بالورود والزهور، وتحمل تهنئة لشعب السويس.

جاء ذلك في إطارإحتفالات شعب السويس بالعيد القومي الـ 47 لأنتصارات 24 أكتوبر 1973.

صاحب موكب السيارات أغنية «يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي»، وعدد من أغنيات السمسمية التي رددها شعب السويس فترات الحصار والحروب.

وتقدم موكب الزهور شباب جمعية الكشافة البحرية والجوية رافعين علم مصر وعلم السويس مرددين هتافات «الله أكبر» و«تحيا مصر».

كما شهد كرنفال عربات الزهور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء الأحياء.

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مرور موكب عربات الزهور بالكورنيش الجديد احتفالا بعيد السويس القومي

مرور موكب عربات الزهور بالكورنيش الجديد احتفالا بعيد السويس القومي

مرور موكب عربات الزهور بالكورنيش الجديد احتفالا بعيد السويس القومي