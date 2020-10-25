شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: إلغاء طابور الصباح بجميع المدارس والالتزام بوجود أكثر من فسحة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية «أون لاين» عبر شبكة الإنترنت، بحضور المكتب الفني وقيادات المديرية.

وناقش الاجتماع تعليمات محافظ القاهرة بعد أسبوع من بداية الدراسة، حيث تم التشديد على عدد من الإجراءات ومتابعتها بكل دقة نظرا للظروف الراهنة.

وتتمثل الإجراءات في:

- بالنسبة للمدرسة:

١- إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع الاشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسي.

٢- جميع العاملين بالمدرسة يجب عليهم ارتداء الكمامة وممنوع لأى معلم دخول الفصل بدون الكمامة.

٣- توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة .

٤- تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمى .

٥- تواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة في عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسه من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

- آلية المتابعة:

التأكيد على المدير العام تكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة وعلى وكيل الإدارة المرور على أكبر عدد من المدارس ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في أسبوع واحد.

وأكد مدير عام التعليم العام بدء المتابعة صباح الأحد قبل دخول الطلبة للمدرسة، بحيث يتأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة وتوافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد، والتاكيد على أن الفصل لا يزيد على 25 طالبا والتاكيد على إعلان جداول مصادر التعلم «أون لاين»، ليتابعها ولي الأمر بجانب جدول الحصص.

وشدد مدير المديرية على الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية وأجهزة التابلت وتفعيلها.

- بالنسبة للتربية الإجتماعية بالإدارات:

١-التواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين لمعرفة سبب الغياب واطمئنان ولى الأمر حتى يعود الطفل للمدرسةوعدم الخوض في الاشاعات المغرضة وذلك للحد من غياب الطلاب .

٢- عمل لقاءات «محاضرات وندوات»توعية للطلاب وأولياء الأمور وتعريفهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس ،والحد من التجمعات حفاظاً على الصحة العامة.

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٣- متابعة سلوكيات الطلبه ورصد أي سلبية ويتم عمل اللقاءات اللازمة للحد منها.

٤- التشديد على تنظيم الطلاب أثناء دخول المدرسة وأثناء الانصراف لتجنب المخاطر .

٥-اعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الابواب الخارجيه للمدرسة شأن الإجراءات الاحترازية

٦- تخصيص مواعيد واماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور والرد على استفساراتهم .

- بالنسبة للمدارس الثانوي، يضاف إلى ما سبق:

- غلق السبورة الذكية ( password) وعدم السماح للطلاب بتشغيلها منفردين وتشغيل عليها أفلام وخلافه، وإذا ثبت غير ذلك سيحاسب رائد الفصل- مشرف الدور- معلم الحصة- المشرف العام- مدير المدرسة، مع الحفاظ على الأجهزة الإلكترونية وأثاث المدرسة.

وفيما يخص الاحصاء اليومى للغياب، شدد مدير المديرية على مراعاة السرعة والدقة حيث أن دقة الاعداد مسئولية المدير العام وإرساله للتعليم العام والمكتب الفني قبل التاسعة صباحا،و مراعاة عدم تكدس الطلبة امام الأبواب والحد من التجمعات.

وأكد مدير المديرية متابعة مدارس التي تعمل يوم السبت وتغطية جميع المدارس ،و التواصل مع الأحياء لرفع المخلفات والقمامة حول المدارس باستمرار وأشار إلى كيفية التعامل مع البيانات وتداولها وتحري الدقة والسرية منعا لإحداث فزع وشدد على سرية تداول المعلومات والتنسيق والتواصل بين منسقي المدارس والإدارات والمديرية والمنطقة الطبية.

وفيما يخص اتخاذ قرار بغلق الفصل في حالة حدوث العدوي من الفصل والاختلاط، ويتخذ القرار بتحويل التعليم في ذلك الفصل إلى اون لاين بالتنسيق مع المديرية والمنطقة الطبية مع رش الفصول والمقاعد يوميا والتأكيد على نظافة دورات المياه وتطهيرها أولا بأول وضبط الماسح الحراري والتأكيد على دور ويقظة الزائرة الصحية والتشديد الإجراءات.

وأشار إلى غلق أي سنتر تعليمي غير مرخص في محيط الإدارة فورا، بحيث يتم التعامل مع أي كيان تعليمي غير مرخص بالغلق فورا، وفق تعليمات المحافظ والوزير بالتنسيق مع الحي وقسم الشرطة.