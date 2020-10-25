شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي الجماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم السبت شكاوى ومشاكل المواطنين في اللقاء الجماهيري الاسبوعى بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتم عرض جدول الاعمال لشكاوى المواطنين وهي:

شكوى مقدمة من المواطنة ( م، ف، ع، ا) وآخرين عن شارع عمار بن ياسر ضد المواطنة ( م، ف، ف ) بخصوص استخراج رخصة مبانى أدت إلى غلق الشارع وصدر قرار الغاء الرخصة وهدم المبنى وقد تحصلت المواطنة من القضاء الادارى بإرجاع الرخصة وطالبت بوقف الترخيص.

شكوى مقدمة المواطن، ( ر، ع، م، ب ) المقيم بدسوق بخصوص تغيير رخصة ورشة أقل 20حصان إلى 27 حصان تقريبا نظرا لظروف عمله.

شكوى مقدمة من المواطن ( م. خ. أ ) بشأن استخراج رخصة هدم لمعهد دسوق الابتدائى والإحلال والتجديد وتم توفير الاعتمادات المالية لهدم وبناء المعهد الدينة الابتدائى بدسوق وتقدم لاستخراج رخصة هدم منذ حوالى 3 شهور والى الان لم يتم استخراج الرخصة.

شكوى مقدمة من المواطن ( ا، م، ع، ا) المقيم بدسوق حى الشكلة شارع المنيا بخصوص رصف الشوارع الواصلة من ش الجيش إلى كورنيش النيل وعددهم ثلاث شوارع وعمل الصرف الصحى بيهم لانقاذنهم من الشتاء.

شكوى مقدمة من المواطن ( ا، ح، ا ) المقيم بدسوق حى الكشلة شارع الطاحونة بخصوص رصف الشارع امتداد شارع الطاحونة حتى نهاية شارع ال ت 16 والشارع ممتد إلى المستشفى العام وعمل الصرف الصحى به.

شكوى مقدمة من المواطن ( م ،ع، ع ) المقيم بدسوق ش الاسكندرية المتفرع من ش الغفران يتظلم من الربط السنوى الجديد 2015 على قطعة املاك دولة امام منزله بقيمة 6735 حيث كان الربط السنوى 735 ج وهو لا يقدر على دفع هذا المبلغ وطالب بالعمل على تقنين هذه القطعة الموجودة بشارع دمنهور المتفرع من ش الغفران مثل باقى القطع وقطعة ارض باسم ( ا، م، م، ا ).

شكوى مقدم من المواطن ( ا، ع ا، ا ) المقيم بدسوق تقسيم سامى صقر والارض حوض الملقة التابع لقرية الابراهيمة شباس الملح خلف شركة الغاز طريق فوه وطالب بتشكيل لجنة لدارسة وضع هذه الارض من حيث المبانى المقامة عليها لأن المنازل بهذا التقسيم متفرقة وطالب معاملتهم في قيمة التصالح بقيمة خمسون جنيه للمتر مثل حى مكى لأنه يتبع قرية كفر ابراهيم نظرا لتبيعة الارض.

شكوى مقدمة من المواطن ( م، م، ز ) ضد المواطن ( م، ع، ع ) بقرية سيدى جامع التابعة لشباس الملح لقيامة ببناء سور وسد الطريق المؤدى إلى ارضه مما أدى إلى تبوير ارضه وذلك مخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 ولم يصدر له أي قرارات ازالة حتى الآن.

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شكوى مقدمة من المواطنة ( ا، م، م، ) والمواطنة، ص، ع، م، ا ) المقيمان بدسوق شارع الشركات بخصوص الاولى تطلب وحدة سكنية، والثانية تطلب عمل لأبنتها.

شكوى مقدمة من اهالى قرية ابو زيادة عنهم المواطن ( ا، ع، ا ) ضد المهندس مدير عام منطقة المياه وإدعي في شكواه مجاملة بعض البلاد ورفض توصيل قرية ابو زيادة على خط المياه الجديد برجاء التوصيل.

شكوى من المواطنين ( ع، ا، خ، ز ) بشأن التوتكتوك، و(م، ج) بشأن التضرر من المقاهى، و(ي، م، ج) بشأن تضرره من عدم ادارج اسمة في كشوف تكافل وكرامة.

وتم مناقشه جميع الشكاوى ومناقشه الحلول لها مع التنفيذيين المختصين، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة وإحالة بعض الموضوعات للجهات المعينة المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض على رئيس المدينه لإتخاذ القرارات التنفيذيه.