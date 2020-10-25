شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يعلن ملاحظات وخروقات اليوم الأول لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية، وفروعها في متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تجري يومى 24، 25 اكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة، هي (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مطروح –اسوان – الاقصر – قنا )، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً، واستمرت حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم، في إطار أجواء وإجراءات تنظيمية واحترازية ساعدت الناخبين على الاطمئنان في المشاركة بالعملية الانتخابية، كما كانت الاجراءات الأمنية المشددة التي صاحبت عملية التصويت داعم أخر لحث المواطنين على المشاركة وأداء أدوارهم في الحياة العامة.

وقام المجلس بإيفاد عدة بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدة محافظات، والتى أفادت بوجود العديد من الملاحظات والخروقات للعملية الانتخابية في محافظة الجيزة، والتى أحالها المجلس للهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتى مجملها في الآتى:

- قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 15 بمدرسة نكله الثانوية بقرية نكله مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة بتحرير مذكرة ضد أحد موظفى اللجنة الانتخابية، وابعاده منها على أثر قيام الموظف بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر، واختيار رقمى 1، 2 بالنظام الفردى، وذلك وفقا لما تلقته غرفة عمليات المجلس المركزية من متابع جمعية العدالة الاجتماعية .

- دخول الناخبين أماكن التصويت وهم حاملين صور دعائية لأحد المرشحين، وجود دعاية لاحد المرشحين أمام اللجان سواء من خلال استخدم سيارة ميكروباص أو لافتات، وتكدس أمام اللجان الانتخابية للتوك توك وسيارات الأجرة .

- الطريق غير ممهد أمام مقار لجنتي مدرسة الوراق الثانوية بنات،ومدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الثانوية بنين، بمنطقة الوراق مع وجود تجمع لمياه الصرف بجانب تكدس سيارات الاجرة والتوك توك أمامهما .

- رصد توجيه الناخبين عن طريق توزيع كروت مختومة لمرشحى أحد الاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية أمام مقار اللجان الانتخابية، وكذلك وجود بعض اللجان في طوابق عليا تشكل عائق أمام كبار السن وذوى الاعاقة إلى جانب تكدس لعدد كبير من الاشخاص بين اللجان الفرعية وما عكسه من حدوث تزاحم وخاصة في مدرسة الخطاب الخاصة ومدرستى الكرامة اعدادى وثانوى بنات بمنطقة أرض اللواء .

- منع أحد متابعى المجتمع المدنى من قبل أحد أفراد الأمن من دخول اللجنة الفرعية رقم 99 بالمركز القومى للبحوث – الدقى بمحافظة الجيزة رغماً عن حمله لتصريح متابعة صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وفي محافظة سوهاج:

تم رصد عدد من الخروقات وهى وجود نقل جماعي لصالح المرشحين باستخدام العربات الخاصة، ووجود مال سياسى لصالح بعض المرشحين، وعدد من المدارس لا يوجد بها كراسي معاقين، دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين لصالح بعض المرشحين باستخدام كروت عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي.

وفي محافظة الفيوم:

- تم رصد إقبال شديد على المشاركة بالتصويت في عدد من اللجان، وفى المقابل إقبال دون المتوسط في عدد من اللجان الأخرى بالمدن والأحياء.

- عدم حرص عدد من الناخبين على التمسك بالتدابير الاحترازية أثناء العملية الانتخابية، تأخير بدء عملية التصويت في بعض اللجان مع ساعات الصباح الأولى، في حين تم رصد تأخير ما يقرب الساعة ونصف في فتح اللجنة بمدرسة برغوث بمنشأة سنورس بدائرة سنورس وطامية بسبب تأخر وصول أوراق التصويت إلى اللجنة .

- دعاية إنتخابية داخل اللجان من بعض وكلاء المرشحين لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه، وجود خيمة على بُعد 50 متر فقط من مدرسة الشهيد صلاح الدين البشهى بدائرة بندر ومركز الفيوم ينقل فيها أفراد بالميكروباص وتم تسليم بطاقات الرقم القومي بها.

- شهدت قرية جردو بمركز اطسا قيام سيارات بمكبرات صوت تتبع أحد الأحزاب الكبرى يدعوا من خلالها الناخبين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة بالتوجه يومي السبت والأحد الزوج أو الزوجة في الشؤون الإجتماعية ببطاقة الرقم القومي والختم لأخذ البطاقات منهم والانتخاب.

وفي محافظة بنى سويف:

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قام متابعو المجلس بجولات ميدانية بزيارة لـ15 لجنة فرعية بدائرة بندر ومركز بني سويف، للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية، وتوافر سبل الاتاحة وخاصة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توافر الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة فرع المجلس بفرع بنى سويف الآتى:

- رصد أحد المتابعين قيام أحد الناخبين ويدعى/محمد جابر أحمد بمحافظة بنى سويف مركز إهناسيا الدائرة الثالثة المدرسة الاعدادية بنين اللجنة الفرعية رقم 64 بقرية ميانه مع بداية عمل اللجنة بعد وقت الراحة بمشاجرة بين رئيس اللجنة وأحد الموظفين القائمين على سير العملية الانتخابية مما أدى إلى اصابة الموظف بكسر في الذراع مما نتج عنه ايقاف عملية التصويت داخل اللجنة حيث تم استدعاء قوات الشرطة للقبض على المواطن وعمل محضر له وأثناء نقله إلى مركز الشرطة اهناسيا تجمهر الأهالى بالقرية ومنعت خروج سيارة الشرطة بالمواطن المذكور وتم حجزه بمقر اللجنة وذلك منذ الساعه الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف تقريباً، وتلقت غرفة عمليات المجلس المركزية اتصالا من المستشار مسؤول التواصل من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، أكد أن المستشار رئيس اللجنة الفرعية 64 قد حرر مذكرة بالواقعة وتم على إثرها القبض على المواطن المذكور واحتجازه على مدار الساعة ونصف تقريباً، إلى أن حدثت تدخلات من قبل الشخصيات والقيادات العامة لدى رئيس اللجنة وعليه تم تحرير مذكرة صلح واخلاء سبيله واستنئاف عمل اللجنة بالسماح بالتصويت مرة ثانية .

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الانسان اتصالا من أحد المرشحين بمحافظة اسيوط ويدعى حسام الدين الأمير– مرشح فردى مستقل رقم (17) رمز السفينة– الدائرة الاولى– بندر ومركز أسيوط، يفيد بمنعه من دخول بعض اللجان بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة مبارك «40» بندر أسيوط، لجان فرعية رقم ( 143- 144- 145 )، حيث منعه رئيس اللجنة الفرعية رقم 143، وتواصلت غرفة عمليات المجلس المركزية مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتمت الاستجابة السريعة من قبل الهيئة وحل المشكلة وتم تمكين المرشح من دخول اللجان رقم 144- 145بذات المدرسة .

كما تلقت الغرفة اتصالا من المرشحة ايفلين اسحاق فهمى يعقوب، والمرشحة على قائمة نداء مصر، بمحافظة بنى سويف، تؤكد على قيام بعض الشباب بتوزيع مبالغ مالية بقيمة ( 50 جنيها و100 جنيه) على الناخبين أمام مدرسة عثمان جلال بقرية ونا الفص مركز الواسطى، محافظة بنى سويف للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر.

أما على صعيد محافظتى البحر الأحمر وقنا:

قام متابعو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بموافاة غرفة عمليات المجلس المركزية، بملخص عن سير العملية الانتخابية بالمحافظتين، واتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة السبل اللازمة للاتاحة لكبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة، وكذا الاجراءات الاحترازية لحماية الناخبين من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن متابعى المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أكدوا أنه كان يستوجب من الهيئة الوطنية للانتخابات توفير ملصقات إرشادية باللجان الانتخابية توضح كيفية قيام الناخبين وخاصة الأميين منهم في القيام بالادلاء بأصواتهم، في حين أكد متابعى المنظمة أن نسبة الاقبال على المشاركة بالعملية الانتخابية بمحافظة قنا جاءت دون المتوسط .

وتستمر غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان في متابعة اليوم الثانى من المرحلة الأولى، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي، أما الانتخاب بنظام القائمة، تنافس فيها أربعة قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد«مقرها مديرية امن الجيزة» – دائرة قطاع غرب الدلتا «مقرها مديرية امن الاسكندرية».

وتؤكد غرفة عمليات المجلس المركزية، على أن سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الأولى للتصويت حتى نهاية اليوم الأول، قد شهدت إقبال على مشاركة الناخبين في عملية التصويت ما بين متوسط في عدد من المناطق الحضرية، وكثيف في مناطق أخرى مثل الأحياء الشعبية والمناطق الريفية .