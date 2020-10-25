شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: CNN لا ترى غير كوفيد 19 وعند سقوط طائرة تقل 500 شخص لا تقول شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس دونالد ترامب شبكة سى ان ان الأمريكية، مؤكدا أنها لا تقوم بعملها بشكل جيد، قائلا: "الـ CNN لا ترى شيئا غير كوفيد كوفيد كوفيد فقط فهى لا ترى معدل وفيات ولا ترى اختبارات الكشف عن الإصابات ولا ترى معدلات التوظيف ولا المؤشرات الاقتصادية الرائعة.. ولا ترى أي شيء نقوم به".

وأضاف ترامب: "إذا سقطت طائرة على متنها 500 شخص أمام أعينهم لن يقولوا شيئا وسيتجاهلون الأمر وسيستمرون في كوفيد كوفيد كوفيد.. أنه أمر لا يصدق"

وفي وقت سابق من اليوم هاجم الرئيس دونالد ترامب الصحفيين والاعلام الأمريكي بسبب تغطيتهم التي وصفها بالفقيرة لفساد هانتر بايدن نجل المرشح الديموقراطي جو بايدن فيما يتعلق بمعاملاته الخارجية وعمله مع الصين وشركة بوريسما الأوكرانية.

قال ترامب: " صحف مثل نيويورك تايمز الفاسدة التي تنشر اخبار مزيفة تحمي الفساد الذي له جذور عميقة في عائلة بايدن حيث يتبع الابن والده في دولة اجنبية ليقوم بشفط الأموال كالمكنسة الكهربائية والجميع يسكت عن الامر"، وأشاد ترامب بصحيفة نيويورك بوست التي نشرت التحقيق للمرة الأول وكشفت عن فضيحة هانتر وبايدن وتورط والده نائب الرئيس السابق في معاملات مشبوهة.

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كما دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأمريكيين إلى الذهاب والتصويت شخصيا في الانتخابات الأمريكية من لجنة التصويت في فلوريدا، حيث كان يدلى بصوته. ودخل ترامب وهو يرتدى الكمامة قبل أن يزيلها للتحدث مع الصحفيين الموجودين في اللجنة.