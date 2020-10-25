شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك لبس بين أعراض الأنفلونزا وكوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء وتشابه أعراض الفيروس مع أعراض فيروس الأنفلونزا

وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الفيروس شديد الانتشار ولديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، قائلا:" الشتاء في أوروبا ساعد في زيادة الأعداد كما أن هناك لبسا بين أعراض الأنفلونزا وأعراض فيروس كورونا".

وأكمل الدكتور حسام حسني، أنه يجب الاهتمام بمرضي الأمراض المزمنة لحماية أنفسهم من أعراض البرد الموسمية، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية منها عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة ويجب البعد عن التجمعات.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ننصح المواطنين بعدم تناول أي بروتوكول علاجي عن طريق الإنترنت، والبعد عن تغييرات الجو الحادة، كما يجب الحفاظ على التغذية السليمة والابتعاد عن التدخين، ويجب النوم السليم والبعد عن التوتر.