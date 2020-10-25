شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفى غلق مدرسة مصر الدولية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.
واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر) وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس، منعًا لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
وفى السياق تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة وفى إطار ذلك عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً بحضور المديريات والاحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التى تمت مشدداً على كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها .
وكلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور مشيراً أنه تم تحديد عدداً من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات و تقاطع شارع الهرم مع اللبينى و أمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن .
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