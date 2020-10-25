شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسح طبي في بورسعيد للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء تفعيل بروتوكول التعاون بتقديم مسحات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم مجاناً بالمستشفى ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري، والتى تشمل أخذ العينة وتحليلها وذلك باستخدام أحدث جهاز Colposcope (ميكروسكوب عنق رحم) تحت إشراف أساتذة متخصصة.

واوضح المستشفى أن ذلك للفئات التالية: السيدات المتزوجات فوق 18 سنة، السيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بعدوى ڤيروسية بالجهاز التناسلي، الحوامل بعد الشهر الثالث، وذلك للكشف على عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التي تتسبب في الولادة المبكرة وإنفجار جيب المياه.

وأشار المستشفى إلى أنه يتم الحجز عن طريق إدارة إرضاء المنتفعين أو هاتفياً على الرقم ٠٦٦/٣٢٢٥٩٣٠.