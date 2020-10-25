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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يفتتح المنطقة التجارية بكورنيش السويس الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، السبت، المنطقة التجارية بكورنيش السويس الجديد، والتي تشمل 16 محلا و6 كرفانات في مختلف الأنشطة، والذي تم تسليمها لعدد من شباب وفتيات السويس خلال قرعات علنية، بحضور جميع الشباب المتقدمين لهذه المشروعات من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، كذلك شملت المنطقة تطوير الكورنيش وإنشاء ممشى جديد على الخليج كمتنفس جديد لشعب السويس بالمجان.
وأعرب صقر عن سعادته بافتتاح المنطقة التجارية للشباب، وسط فرحة الآلاف من أبناء السويس، مطالبا بالحفاظ على هذه المشروعات التي تتم.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالسويس وعازمة على إقامة مشروعات كبري بها خلال الأيام القادمة، ستعود بالنفع علي المدينة الباسلة.
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