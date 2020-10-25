شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقي نظيره السوداني على عشاء عمل بمنزل السفير المصري بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان، على عشاء عمل بمنزل السفير حسام عيسى، سفير مصر بدولة السودان، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.
وأطلع وزير الأوقاف نظيره السوداني على تجربة وزارة الأوقاف في حركة الترجمة ولا سيما إلى اللغات الأفريقية، ودور أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والدعاة، معربا عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية لاستضافة بعض أئمة المساجد بالسودان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، كما أطلعه على تجربة الوزارة في تأهيل وإعداد الواعظات، وفِي حركة التأليف والنشر .
حضر اللقاء الدكتور عبدالرحيم آدم محمد وبعض قيادات وزارة الأوقاف السودانية والقنصل العام بالسفارة المصرية أحمد عدلي وطاقم العمل بالسفارة .
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