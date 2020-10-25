شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في ألمانيا يكشف تضرر 16 قطعة أثرية مصرية سكب عليها مجهولين زيتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، على تشويه بعض الآثار المصرية في ألمانيا، قائلا:" مجموعة أشخاص دخلوا في مكان يجمع 5 متاحف منهم متحف يضم مجموعة آثار فرعونية ورومانية سكبوا الزيت على 69 قطعة أثرية على الآثار الموجودة يوم 3 أكتوبر وهو يوم الوحدة في ألمانيا ويكون عطلة بالنسبة للدولة".

وتابع خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 16 قطعة مصرية تأثرت وهي آثار من مقتنيات المتحف المصري الموجود في برلين، موضحاً أنه حرص على زيارة المتحف المصري لمعرفة حجم الضرر الموجود في الآثار.

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وأكمل خالد جلال، أن الزيت الذي تم سكبه ربما تسبب بضرر في الحجر الجيري الأبيض ولكن بقية القطع من البازليت وتم تنظيف القطع الأثرية، لافتاً إلى أن أثر ذلك الزيت اختفي بحوالي 90% ، كما أن القطع التي تم تشويهها من مختلف العصور سبكوا زيت على لوحات ليس لها علاقة بالحضارة المصرية.

وتابع سفير مصر في ألمانيا، أنه لم يتم الكشف عن الحادث إلا بعد فترة كبيرة لأن الحادث وقع يوم 3 أكتوبر

والشرطة الألمانية فتحت تحقيقاً واسعاً في الأمر، كما أن الشخص كان يحمل سرنجة بين طيات ملابسه ولم يكن ظاهراً بالشكل المطلوب، قائلا:" عملية ترميم القطع الأثرية ستنتهي في خلال شهرين وهذا وعد من الجانب الألماني".