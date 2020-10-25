شكرا لقرائتكم خبر عن ملك هولندا يمنح الأنبا أرساني الوسام الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الملك فيليم أليكسندر، ملك هولندا، نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، الوسام الملكى "أورانيا- ناسو" بلقب القائد - جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا والعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا، والذي أقيم بمقر المطرانية في مدينة أمستردام، وسط الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثناء الاحتفال اتصل نائب عمدة أمستردام، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقرأ قرار الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، الخاص بمنح نيافة الأنبا أرسانى الوسام الملكي "أورانيا- ناسو"، بلقب القائد، ثم شرح القرار الملكى لمنح نيافته هذا الوسام المميز، مستعرضًا السيرة الذاتية له منذ وصوله هولندا عام ١٩٨٥، وبدء خدمته في رعاية المجتمع القبطي بهولندا، وحتى سيامته أسقفًا عام ٢٠١٣، ودوره الفارق في تحويل الكنيسة القبطية بهولندا من مجموعة صغيرة تستأجر مكانًا للعبادة إلى مؤسسة لها ممتلكاتها وأبنيتها الخاصة وخدمتها وأنشطتها، وقد ظل يخدم وهو الكاهن الوحيد بهولندا، حتى أصبح يعاونه ١٦ كاهنًا في أنحاء الإيبارشية.

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وتنفيذًا لقرار الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، قام الدكتور جاك فان فيليت أستاذ المصريات والقبطيات بتقليد نيافة الأنبا أرسانى وسام "أورانيا- ناسو" بلقب الفارس.

حضر الاحتفال نيافة المطران بوليكاربوس أوجين إيدين، رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس، والأسقف يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في هارلم- أمستردام، والأب جيرارد ماتيسن رئيس دير الرهبان البندكت بأخمنود، والسفير المصرى بهولندا حاتم عبدالقادر، ونائب السفير المصرى إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المصرية بلاهاى حازم ممدوح.