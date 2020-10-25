أخبار × 24 ساعة.. التعليم تنفى وجود إصابات بكورونا فى المدارس الحكومية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. التعليم تنفي وجود إصابات بكورونا فى المدارس المصرية الحكومية الدولية التعليم تعلن جداول الأسبوع الثانى للحصص الدراسية على قناة مدرستنا.. صور الزراعة:4.1 مليار جنيه مخصصات دعم مشروع البتلو بعد نجاح تسمين 183 ألف رأس Advertisements اشحن عدادك وادفع فاتورة الكهرباء وانت فى بيتك.. اعرف التفاصيل وزيرة التضامن تشيد بنسبة تمثيل ذوى الاحتياجات بقوائم المرشحين للبرلمان "البحث العلمى" تناقش مع طلاب البعثات المصرية تأثير التكنولوجيات على المستقبل وزير الأوقاف يلتقى رئيس مجمع الفقه الإسلامى ومدير مركز التحصين الفكرى بالسودان وزير التنمية المحلية يؤكد فتح جميع اللجان الانتخابية فى موعدها دون معوقات.. صور

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