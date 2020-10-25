شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسخر من سيناتور ديموقراطى: كذاب عظيم يشبه البطيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في سيركلفيل بولاية أوهايو في تجمع انتخابي لأنصاره أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأكثر أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، ساخرا من آدم شيف عضو مجلس النواب الديقراطى، قائلا: "شيفتى شيف رجل رائع وكذاب عظيم.. ويشبه البطيخة"

وقال ترامب لأنصاره: "يجب أن تحب ما تفعله وأنا أحب هذه البلاد وأحبكم جميعا.. والآن لديكم رئيس ولاؤه الكامل لكم"، وأضاف ان الديموقراطيين يحاولون إعادة تمثيل ما حدث خلال جلسات العزل التي وصفها بالمسرحية الهزلية.

وتابع ترامب عن الكمبيوتر المملوك لهانتر بايدن أنه "لاب توب من الجحيم" وأن آدم شيف عضو مجلس النواب الديموقراطي ورئيس لجنة الاستخبارات يتستر على بايدن وابنه ويحاول أن يصور تجاوزات نجل بايدن على أنها تدخلات روسية.

وكانت قد كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى فى سباق البيت الأبيض، قدم والده أثناء عمله فى إدارة أوباما لأحد كبار المسئولين التنفيذيين فى شركة أوكرانية للطاقة قبل أقل من عام من قيام بايدن بالضغط على مسئولى الحكومة فى كييف من أجل إقالة مدعى كان يحقق فى الشركة.