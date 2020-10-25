شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تدين تفجيرا إرهابيا وقع خارج مركز تعليمى فى العاصمة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

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كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.