شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تدين تفجيرا إرهابيا وقع خارج مركز تعليمى فى العاصمة كابول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.
كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: مصر تدين تفجيرا إرهابيا وقع خارج مركز تعليمى فى العاصمة كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.