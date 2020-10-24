شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي: مصر من الدول التي حققت نموا اقتصاديا في عام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كرستيان برجر، إن أزمة انتشار فيروس «كورونا» لم تتسبب في خفض للاستثمارات الأوروبية في مصر أو المنطقة، مشيرا إلى أن الجائحة جعلت تلك الاستثمارات والأموال أهم من أي وقت مضى.

وقال السفير، في أول لقاء له مع عدد من الصحفيين بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع خبير اقتصادي والذي أكد بدوره أن مصر من بين الدول القليلة جدا في الشرق الأوسط التي استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا في عام جائحة «كورونا».

وأضاف: «بينما الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة وهبط معدل النمو فيه بنسبة 7.4%، فيما ارتفعت لدينا نسبة البطالة 9%، ولكن على الرغم من المشكلات في الاقتصاد الكلي بالاتحاد إلا أن ذلك يعزز الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال وسيتم فعل المستحيل للرفع من شأن الاقتصاد«.

وتابع: «البنك المركزي الأوروبي أعلن بيعه أوراقا مالية بقيمة مليار يورو، كما أصدر بنك الاستثمار الأوروبي حزمة من البرامج الاقتصادية للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة».