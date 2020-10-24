شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية أصول الدين: تصريحات ماكرون «حماقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة، تعجبه من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسيئة للنبي محمد (ص)، رغم أنه شخص مسؤول، ويعرف القوانين والتشريعات ويحكم دولة، فكيف له أن يرتكب مثل هذه الحماقات في شخص رسول الله.

وأضاف العواري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أشخاصًا مستهترين في القرن 21، لا يعرفون مكانتهم كونهم مسؤولين، ويسيئون إلى الإسلام والنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وطالب العواري الرئيس الفرنسي ماكرون بضرورة الانتباه إلى تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عندما نبه ماكرون إلى خطورة ما يقوم به، مع ضرورة التفرقة بين الحرية والحقوق وبين المهاترات التي ترتكب في حق المقدسات الدينية، كاشفا أن تصريحات ماكرون تعتدي على حقوق وحريات الآخرين.

وأكد عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن تصريحات ماكرون تولد الكراهية، وتعد بمثابة تعد على مقدسات ورموز الإسلام، مطالبا الدول العربية والإسلامية بالتقدم بمشروع قانون لإصدار تشريع من الأمم المتحدة لتجريم أي اعتداء ضد الرموز الدينية.