شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المجاري تغرق مقابر مدينة دسوق بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اغرقت مياه، ومخلفات مجاري، حي عميرة، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مقابر المدينة، حيث فوجيء أهالي المدينة، بطوفان من مياه المجاري، تنطلق نحو المقابر المجاورة لهم، ما جعل شوارع المقابر، تتحول إلى بحيرات من مياه ومخلفات المجاري، يصعب الوصول من خلالها للمقابر لدفن الموتي.

وطالب الأهالى بسرعة تدخل اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والعمل على فتح ملف الصرف الصحي بمدينة دسوق، والمغلق منذ عشرات السنوات.

قال يوسف محمد شرابي، أحد أهالي مدينة دسوق، للمصري اليوم، إنهم فوجئوا منذ عدة أيام، بطوفان من مياه المجاري التي تحمل الروائح الكريهة، تهاجم مقابر مدينة دسوق الملاصقة لهم، مشيرا إلى أن حي عميرة المجاور للمقابر من الناحية الغربية، يعد السبب فيما حدث حيث تم تنفيذ المجاري فيه بطريقة عشوائية، وهو ما جعل المواطنين يوجهون صرف المجاري ناحية المقابر، لتغرق وتهاجم الأموات، بدلا من الترحم على أرواحهم، إضافة إلى أن ذلك الطفح حول المقابر إلى بحيرة مجاري تصدر عنها الروائح الكريهة والقاذورات، ويصعب حمل الأموات لدفنهم بمقابرهم من خلال شوارع المقابر المليئة بمياه المجاري بإرتفاع كبير.

وطالب صبري عتمان، محام بالنقض والإدارية العليا، بدسوق بتدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وسرعة فتح ملف الصرف الصحي بمدينة دسوق، وأضاف بأنه منذ أكثر من 20سنه تم تنفيذ شبكة صرف صحي لمدينة دسوق بالكامل ولكنها تمت بطريقة عشوائية، حيث قام بتنفيذها عمال غير فنيين من الباطن، وشكونا كثيرا وقتها، لكن لم يستجب لنا أحد.

أما إبراهيم زغلول، عضو مجلس محلي المحافظة السابق، عن مدينة دسوق، قال إنه سبق وحذر من العيوب الفنية الكثيرة بمشروع توصيل شبكة الصرف الصحي بمدينة دسوق، حيث تم دون أي ضوابط فنية، وعن طريق عماله غير فنية، مشيرا إلى أن تلك المشكلة ظهرت مع بداية فصل الشتاء، حيث تعجز شبكة المجاري عن تصريف مياه الأمطار فتتحول شوارع المدينة إلى بحيرة مجاري، وتهدد المدينة بكارثه بيئية كبيرة.

فيما أكد أحمد عيسي، نائب رئيس المدينة للمصري اليوم، إن رئاسة المدينة تعمل في تسليك تلك المجاري، ولكن للأسف بعد أن يتم التسليك نفاجأ بعودتها من جديد، وأضاف أن هناك العديد من المناطق بمدينة دسوق، تعاني من نفس المشكلة مثل ميدان الساعة، وحي عميرة، مربع الصحة، وشارع الجمهورية، وحي دحروج، منطقة مدرسة أبوبكر الصديق، منطقة مساكن حي مكة، شارع أبوطاحون، منطقة مدرسة الزراعة، ومناطق أخرى، ونحن نعمل بكل طاقتنا، ولم نقصر في شيء، مشيرا إلى أن المواطنين يشعرون بذلك.

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مياه المجاري تهاجم المقابر

مياه المجاري تهاجم المقابر

مياه المجاري تهاجم المقابر

مياه المجاري تهاجم المقابر

مياه المجاري تهاجم المقابر

مياه المجاري تهاجم المقابر