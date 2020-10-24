شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الإسكندرية»: لا أحداث غير طبيعية في اليوم الأول لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم نقل صناديق انتخاب مجلس النواب إلى الغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الإنتخابية، وذلك بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للمرحلة الأولي للانتخابات، على أن يتم فتحها مرة أخرى غدا في اليوم الثانى لعملية الإنتخاب. وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام على مستوى اللجان والمقار الإنتخابية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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