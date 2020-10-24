شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: لا معوقات في اليوم الأول للمرحلة الأولى لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن جميع اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة أغلقت أبوابها في موعدها المحدد، بعد إنتهاء اليوم الأول من الإنتخابات.

وأوضح الزملوط أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المحافظة لم تتلق أي بلاغات عن وجود أي معوقات أو مشكلات أو مخالفات علي مدار اليوم، مشيراً إلى إستمرار أعمال التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية بكافة اللجان بعد غلقها، استعدادا لإستقبال الناخبين صباح اليوم الثاني حفاظاً علي سلامة الجميع.