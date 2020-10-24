شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يعلق على أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كرستيان برجر، إن الاتحاد يقف في موضع المراقب للوضع الخاص بسد النهضة الإثيوبي وتداعياته على مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم استمرار المناقشات كما يدعم الجانب الاقتصادي من السد.

وأضاف السفير، في لقاء مع الصحفيين على هامش أسبوع القاهرة للمياه: «كنت مسؤولا عن ملف الشرق الأوسط في بروكسل في 2016 وقت بناء السد وكان لدي معلومات عن الوضع والاعتراضات التي انت لدى مصر.. وكان لدينا ممثلين مراقبين ومتابعين للنقاشات وقتها، وأعتقد أننا نرحب باستمرار تلك النقاشات مع جميع الأطراف، وندعم المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي يرغب في الوصول إلى نتائج ناجحة من النقاشات الفنية والسياسية».

وأضاف برجر: «عند الحديث مع زملائي، نعتقد جميعا أن الوقت حان للخروج بحل يدعم استقرار المنطقة، وفي نفس الوقت دعم الاحتمالات والفرص الاقتصادية النابعة من السد».