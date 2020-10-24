شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن انتخابات «النواب»: الإقبال معقول جدًا والنساء تصدرن المشهد كالعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على سير اليوم الأول، في انتخابات مجلس النواب، في مرحلتها الأولى، والتي تضم 14 محافظة. وقالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، إن الإقبال يعد معقولا جدًا، وكثيف في بعض الدوائر، ذات المنافسة المرتفعة، موضحةً أن محافظات الجيزة والصعيد والإسكندرية، شهدت منافسات قوية، والنساء تقدمن المشهد كالعادة حيث تصدرت اللجان في عمليات التصويت..

وتابعت الحديدي، الإقبال تركز في الدوائر الساخنة التي تضم عدد كبير من المرشحين أو أسماء كبيرة، أو مرشحين، من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وهذا أمر جيد جدًا، بالاضافة إلى المناطق التي تحتوي عصبيات قبلية في الصعيد، خاصة، لا سيما محافظات بني سويف، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والتي تضم عائلات كبيرة«.

وأردفت الحديدي، أن دوائر الدقي والعجوزة وإمبابة، شهدت إقبالًا كبيرًا، بالاضافة إلى محافظة الجيزة، ككل التي تصدرت المشهد، خاصة دوائر أطفيح والعمرانية وناهيا والصف وفيصل.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».