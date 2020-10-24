شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: لم نرصد أي شكاوى في اليوم الأول من التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات كبيرة في اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، في بيان صحفي مساء السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

وأعلن أن عمليات التصويت فى اليوم الأول استمرت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تخللها ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف لاشين أنه عقب انتهاء عمليات التصويت قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، والبالغ عددهم 10140 قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي) ، مؤكدا أنه من المقرر استئناف عملية التصويت غدا الأحد في ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لإتمام العملية الانتخابية .

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