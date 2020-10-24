شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عين شمس» يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير، حيث ناقش الاحتماع أطر التعاون العلمي والبحثي والدراسات الاقتصادية المشتركة بين جامعة عين شمس والجانب الصيني، وكذلك سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين جامعة عين شمس وكلية الدراسات الاستراتيجية والتنموية التابعة لجامعة الشعب الصينية ومشروعات التعاون المشترك بين كل من كليات الطب والهندسة والصيدلة والزراعة ومركز الابتكار.

كما ناقش المجلس آليات تفعيل النشر الدولي المشترك للأبحاث العلمية في ضوء احتياج الدولة المصرية لهذه الأبحاث.

جاء ذلك بحضور وعضوية كل من الدكتور حسين عيسى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، واللواء أركان حرب حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والسفير أسامه المجدوب سفير مصر السابق باليمن.

يذكر أن مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس يعد ثاني مركز على مستوى العالم والأول في أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي.

وتعد مصر الدولة الوحيدة بين ٦٤ دولة من دول الحزام والطريق التي لها منفذ بحري على الطريق بجانب المنفذ البري.

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