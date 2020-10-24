شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يضع حجر أساس جامعة المنصورة الأهلية بجمصة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، غدا الأحد، حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية على مساحة 56 فدان بمدينة 15 مايو في مدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقالت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، إنه سيتم تقسيم جامعة المنصورة الأهلية الجديدة إلى 3 قطاعات، الأول قطاع الكليات الطبية، ويضم 4 كليات وهي «الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض»، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية ويضم «كليتي الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية»، وقطاع كليات العلوم الإنسانية والإدارية ويضم «كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية».

وأشار البيان إلى أن جامعة المنصورة الأهلية الجديدة هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم وسيتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة أو عن طريق المؤتمرات المرئية بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة المنصورة الجديدة ستقدم 28 برنامجًا تعليميًا.

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