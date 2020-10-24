شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الموانع الخرسانية من أمام مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين. تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، عملية إزالة كافة الموانع الخرسانية، من أمام مبني مركز شرطة سيدى سالم، والعمل على توسعة الشارع الرئيسي، تيسيرًا لحركة المرور بالشارع.

جاء ذلك بحضور كلا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرط سيدى سالم، وسعد عصمت عبداللا، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، ومحمد حسانين نائب رئيس المدينة للاشغالات.

زالة الموانع الخرسانيه

ازالة الموانع الخرسانيه