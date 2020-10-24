- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الموانع الخرسانية من أمام مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين. تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، عملية إزالة كافة الموانع الخرسانية، من أمام مبني مركز شرطة سيدى سالم، والعمل على توسعة الشارع الرئيسي، تيسيرًا لحركة المرور بالشارع.
جاء ذلك بحضور كلا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرط سيدى سالم، وسعد عصمت عبداللا، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، ومحمد حسانين نائب رئيس المدينة للاشغالات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة الموانع الخرسانية من أمام مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.