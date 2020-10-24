شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل إقالة معاونه المتجاوز في حق الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل إقالة معاون الوزير الذي تجاوز في حق الرموز بدولة الكويت، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا: «تم إيقاف معاون الوزير وتحويله للتحقيق».

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة استنكار من كل الشخصيات المصرية، بداية من السفير المصري بالكويت، حتى رئيس مجلس الوزراء بسبب تجاوز معاون وزير القوى العاملة بحق الرموز العربية.

وأكد سعفان أنه غير مسموح لأي شخص التجاوز في حق أي رموز موجودة داخل الوطن العربي، لافتا إلى أن القرارات كانت ستصدر بالأمس لولا أنه كان يوم إجازة.

ولفت إلى أن التطاول والتجاوز في الرموز العربية غير مقبول، من شخص مسؤول أو شخص عادي، موضحا أنه التقى معاون الوزير المتجاوز ولم يجد له مبررات، مؤكدا أن هذا القرار عبرة له ولغيره.

واختتم تصريحاته بأن السفير الكويتي بمصر أبلغه أن إقالة معاون الوزير المتجاوز يدل على متانة العلاقة بين شعبي مصر والكويت.

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