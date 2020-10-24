شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: «مفيش دولة تعيش بانفتاح وأمان مثل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن مصر لها مكانة كبيرة، مضيفا: «اليوم رأينا عرسا انتخابيا وابداعا في التنظيم في ظل ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا».

وأوضح العسومي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر نجحت بامتياز في تنظيم انتخابات مجلس النواب الذي راعي فيه متطلبات صحية ووقائية، وعكس ذلك قدرت مصر الحبيبة على التطور وكسب التحديات، فهي دائما تكون عند مستوى الحدث.

وهنأ رئيس البرلمان العربي، مصر على نجاحها في العرس الانتخابي لمجلس النواب 2020، خاصة أن جميع دول العالم مغلقة بالكامل وليس هناك من يقبل التحدي بسبب فيروس كورونا، ولكن ما فعلته الدولة المصرية من إنجازات يعتبر مفخرة عربية.

وتابع: «مفيش دولة في العالم الآن تعيش في انفتاح وأمان مثل مصر».