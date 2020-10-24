شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: تلقي 116 اتصالا خلال أول أيام الجولة الأولى لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 116 إتصالاً هاتفياً من الناخبين من ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس المنتشرين في مختلف محافظات الجولة الأولى من إنتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول.

وتنوعت هذه الإتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة باللجان الإنتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الإنتخابية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية.

وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، وذلك من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.