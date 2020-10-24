شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: فحص 16706 سيارة.. والتفتيش على 5568 منشأة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارتي الزراعة، والتنمية المحلية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، نفذت وزارة البيئة، عدد من الحملات المرورية، لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات، وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ١٦٧٠٦ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد ١٢٧٠٠ سيارة ومخالفة ٤٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 5568 منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة 697 وتوقف 4534 عن العمل ومخالفة 337 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.