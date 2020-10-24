شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر في محافظتك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غدا الأحد. وقالت الهيئة إن فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى بفرص سقوط ( 20% ) والوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق ( البحيرة وكفر الشيخ.... ) ( 50 % ) والسواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة على بعض المناطق (بلطيم – سيدي برانى-مطروح – الإسكندرية ..........) ( 70 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة أمطار متوسطة على بعض مناطق (دمياط – بورسعيد-......) ( 90 % ) وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء ( 50 % ) صورة جدول المطر by Karima Hassan on Scribd Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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