شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير منطقة بدخلو القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعه إعداد الدراسات اللازمة للبدء في أعمال تطوير منطقة بدخلو القديمة بقرية بدخلو بالداخلة. جاء ذلك خلال تفقدها للمنطقة، يرافقها نبيل حنفى رئيس المركز. وأوضحت أن أعمال التطوير ستتم بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في اطار الخطوات التي تتخذها المحافظة لتطوير وإزالة أوجه الخطورة بالمدن والقري وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين . كما تفقدت خلال جولتها بالقرية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتب البريد لمكينة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجهت بسرعه الإنتهاء من الأعمال تمهيدا لإفتتاحه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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