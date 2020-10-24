شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: التفتيش على ٥٥٦٨ منشأة صناعية.. ومخالفة ٣٣٧ منها للبيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، القليوبية)، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، بالتفتيش على ٥٥٦٨ منشأة صناعية حتى الآن.
تنوع التفتيش ما بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٦٩٧ وتوقف عدد ٤٥٣٤ عن العمل ومخالفة ٣٣٧ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
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