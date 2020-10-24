شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء انتخابات مجلس النواب، والالتزام بالشروط الصحية داخل المقار، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة لالتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم الدفع بـ1411 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، مضيفًا أن الوزيرة وجهت بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للانتخابات على مدار الـ24 ساعة، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة، مع التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، للاستجابة السريعة لأى طارئ، ورفع تقرير لحظى إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

ولفت إلى ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية حيث يفضل الأماكن المفتوحة وعدم استخدام أجهزة تكييف الهواء، بالإضافة لاتباع تعليمات مكافحة العدوى فى تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.

وأشار إلى أنه يتم عمل مسح حرارى على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعانى حرارة مرتفعة أو أى أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، موضحا أن الوزيرة وجهت بتوافر الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.

ونوه إلى أنه فى حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين فى حالة الإصابة لمدة أسبوعين.

وأكد أن الوزيرة راجعت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع المحافظات، مشيرًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة.

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