شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية بلجان جنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب فى محافظات جنوب الصعيد إقبالًا على التصويت، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها ونشر بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، إضافة إلى التشديد على الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول للجان.

فى أسوان، شهدت اللجان إقبالا من الناخبين، كما شهدت لجان السيدات واللجان الواقعة فى نطاق المرشحين إقبالا كثيفا للتصويت لصالح مرشحيهم. وحرصت سيدة مسنة تدعى نعيمة على محمد بدرى، 90 سنة، مقيمة فى الشيخ هارون بمدينة أسوان، على الإدلاء بصوتها بمقر لجنتها بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة برفقة ابنها، وحرص رجال الأمن على اصطحاب السيدة إلى مقر اللجنة وتقديم المساعدة اللازمة وتوفير كرسى متحرك لها حتى تنتهى من الإدلاء بصوتها. وتفقد المحافظ اللواء أشرف عطية عددًا من اللجان بمدرستى عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين وأبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة واطمأن على توافر التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، علاوة على توفير الكراسى المتحركة لكبارالسن ومتحدى الإعاقة.

وفى سوهاج، بدا الإقبال متزايدًا فى القرى والمناطق التى يتنتمى إليها مرشحون، وتفقد المحافظ اللواء طارق الفقى، عددا من اللجان الفرعية بمدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير عملية التصويت والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوى الإعاقة وكبار السن. وفى قنا، شهدت اللجان إقبالا كثيفا، وبدت لجان السيدات الأكثر إقبالًا الأكثر من لجان الرجال، خاصة بالقرى التى بها مرشح.

و فى الأقصر، شهدت لجان معاقل المرشحين فى القرى والنجوع بمختلف أنحاء اللجان توافد الناخبين لدعم مرشحيهم.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بالأقصر، انتظام أعمال اللجان الانتخابية، وباشرت أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ.

وشهدت لجان مدينة إسنا إقبالاً كبيراً من النساء، وشاركت مبادرة «صوتك حقك» النسائية بمدينة إسنا، فى دعوة السيدات للجان الانتخابية وتوزيع الكمامات عليهن، كما شهدت لجان الدائرة الثانية بمركز القرنة توافدا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشحين، وسط مشاركة كبيرة من السيدات، وشهدت لجان دائرة الأقصر إقبالا كبيرا من أنصار المرشحين، وخاصة مناطق الكرنك الجديد والزينية والطود والبياضية. و فى البحر الأحمر، شهدت اللجان إقبالاً متوسطا من الناخبين وتفقد اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن واللواء خالد عبد الهادى مدير المباحث لجان الانتخابات بمدينة الغردقة للاطمئنان على عملية التأمين والخدمات باللجان.

وأدلى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بصوته بلجنة النقيب مبارك الابتدائية بالغردقة.

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وفى الوادى الجديد، شهدت اللجان إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وقال المحافظ اللواء محمد الزملوط إنه تم تشكيل غرف عمليات بمراكز المحافظة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للمتابعة المستمرة والوقوف على سير عملية الاقتراع وتذليل أى عقبات وحل المشكلات أولا بأول.