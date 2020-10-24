شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط فى الجيزة.. والشباب «كلمة السر» بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية فى الجيزة، أمس، إقبالًا متوسطًا من الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، على لجان الاقتراع، وسط مراعاة للتباعد الاجتماعى، وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفيما ظهرت الطوابير فى لجان مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد، بالهرم، ومدرسة أحمد إبراهيم عبدالجواد الابتدائية، بالصف، كان الإقبال ضعيفًا بمدارس النصر، وأبو النمرس الثانوية المشتركة، بأبوالنمرس، ومزغونة بدائرة البدرشين والعياط.

واستقبلت اللجان الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 فى منطقة الهرم، فى التاسعة صباحا، وحرص المواطنون على التوافد على اللجان الانتخابية بشكل ملحوظ منذ الدقائق الأولى لفتح أبواب اللجان، وأدلى الناخبون بأصواتهم وسط تأمينات أمنية مشددة، ومراعاة التباعد الاجتماعى، وساعد مجموعة من الشباب عناصر التأمين فى تنظيم طوابير الناخبين، وتوفير إجراءات مكافحة فيروس كورونا من كحول وكمامات. وظهر باللجان الانتخابية فى مناطق الهرم، وفيصل، إقبال الشباب، أمام المدارس المخصصة للتصويت فى الانتخابات، كما تواجد عدد من كبار السن والسيدات، وسمحت لهم قوات الأمن بالإدلاء بأصواتهم دون انتظار لأدوارهم.

وتفقد وفد تابع لإحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سير العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات «أم الأبطال سابقًا» والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمنطقة الطالبية بشارع الهرم.

وشهدت فترة الظهيرة انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، مع زيادة فى إقبال السيدات وكبار السن.

وتواجد أمام معظم اللجان شباب تابعون لأحد التحالفات الانتخابية، بأجهزة «لاب توب»، لمساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية، كما وزعوا كمامات ومطهرات على المواطنين أمام المدارس المخصصة للتصويت.

وقال عبد الرحمن محمود، أحد الناخبين أمام مدرسة الشهيد ساطع النعمانى، بفيصل، إنه حرص على الإدلاء بصوته فى الانتخابات لاختيار ممثلى الدائرة فى مجلس النواب، متمنيًا أن يستطيع الناجح خدمة الدائرة بالشكل المطلوب، والمشاركة فى إعداد تشريعات تفيد الوطن.

وأكد عبد القادر رشاد أنه يرى أن النائب يجب أن يتواجد بين أبناء دائرته بشكل دائم، حتى يستطيع أن يلبى احتياجات أهل الدائرة بشكل سريع ومرضٍ لأبنائها.

من ناحية أخرى رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام عملية التصويت فى اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحًا، فيما بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات.

وفى سياق متصل أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

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وأكد على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وشهدت دوائر شمال الجيزة «إمبابة، الوراق وأوسيم، منشأة القناطر» ودوائر وسط الجيزة «بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية»، إقبالًا ملحوظًا فى الساعات الأولى من بدء التصويت، خاصة مع كثافة الحشد الذى قام به مرشحو حزب مستقبل وطن على مستوى دوائر شمال الجيزة.

وفى دائرة إمبابة شهدت اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا أمام كل اللجان، وتم عمل كردون أمنى وإبعاد أنصار المرشحين عن اللجان لعدة أمتار، لزيادة تأمين اللجان أمام زحام أنصار المرشحين، الذين تلاحظ أن أغلبهم من كبار السن والنساء، فيما غابت الإجراءات الاحترازية عن المشهد الانتخابى بلجان إمبابة.

فيما شهدت دائرة الوراق وأوسيم كثافة تصويتية كبيرة، خاصة فى لجان البراجيل وأوسيم والزيادية والكوم الأحمر وبرطس، وشهدت دائرة كرداسة صراعاً محتدماً على مقعد الدائرة الوحيد.