شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تشهد مشروعات تنموية لم تحدث منذ عهد محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تشهد فى الوقت الحالى عمليات تطوير ومشروعات تنمية لم تشهدها منذ عهد محمد على، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تعد تحدى كبير أمام أى تنمية، حيث إنها تقلل من الشعور من نتائج التنمية.

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وأضاف عبد العاطى، فى كلمته باحتفالية نقابة المهندسين لتكريم محاربى نصر أكتوير المجيد من المهندسين: "مفتاح نصر أكتوبر كان المياه، حيث كان لللواء ذكى يوسف دور كبير فى عمل ترومبات كبيرة للمياه لهدم ساتر الرمال"، قائلا: المياه كثرتها مدمر، إن لم يكن هناك بنية تحتية قادرة على التعامل معها"، لافتا إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذى تناول العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالمياه.

فيما قال اللواء محمود مغاورى، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن القوات المسلحة تعاونت مع الشركات المدنية لإنجاز إنشاءات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الحرب شهدت إعجاز هندسى ضخم، فقد تم إنشاء أول كوبرى فى وقت قياسى 4 ساعات فقط، مضيفا: اترحم على الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب، لافتا إلى أن مصر تستكمل مسيرتها فى الوقت الحالى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.