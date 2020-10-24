شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناخبة بإغماء في نصر النوبة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب ناخبة داخل لجنة مدرسة المالكي الابتدائية بنات بمركز نصر النوبة، في أسوان، بحالة إغماء. وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلي مستشفي نصر النوبة، حيث تبين انها تدعي هويدا عبدالسميع، وتبلغ من العمر 40 سنة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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