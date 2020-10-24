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شكرا لقرائتكم خبر عن « 100 مليون صحة» توقع الكشف الطبي على الناخبين بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، بالوادى الجديد، أن حملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر، عن الاعتلال الكلوي تباشر عملها من أمام اللجان الانتخابية البرلمانية، بكافة القري والمدن، وذلك تحت شعار انتخب واطمن، مشيرا إلى أن هناك اقبال كبير على الحملة، نظرا لدورها الفعال .
وفي نفس السياق شهدت الساعات الأخيرة في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات البرلمانية، بمحافظة بالوادى الجديد، إقبالا من قبل الناخبين، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي.
يذكر أن المحافظة جهزت 60 مركزا انتخابيا بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي عدد ( 178315 ) ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات .
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