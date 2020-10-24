شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: المرأة تصدرت المشهد أمام لجان الاقتراع في انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تصدرت المشهد منذ الصباح أمام لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم السبت في 14 محافظة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن المرأة أصبحت كتلة حرجة في التصويت كما ستكون كتلة حرجة في البرلمان 2020 بعد حصولها على 25% كوتة تصويتية.

وأشارت مرسى إلى وجود 348 امرأة مرشحة قوائم وفردي في انتخابات مجلس النواب، موضحة أن هناك 2000 سيدة مدربة على متابعة الانتخابات في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وكشفت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك 14 غرفة داخل المحافظات التي يجرى بها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى وتكون مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية وتكون متصلة بالهيئة الوطنية للانتخابات.