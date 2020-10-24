شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن خريطة أمطار الأحد.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت ، خريطة الأمطار المتوقعة من 12 صباح السبت إلى مساء غداً الأحد.
ومن المنتظر أن تكون أحوال الطقس وخريطة الأمطار، كالتالي :
القاهرة الكبرى: طقس معتدل وفرص لأمطار خفيفة بفرصة سقوط ( 20 % ) .
الوجه البحري : طقس معتدل وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على ( البحيرة – كفر الشيخ .....) ( 50 % ) .
السواحل الشمالية الغربية : طقس معتدل وأمطار متوسطة على ( الإسكندرية – مطروح –سيدي براني– بلطيم .......) ( 70 % ) .
السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة : طقس معتدل وأمطار متوسطة على ( دمياط – بورسعيد....) ( 90 % ) .
شمال ووسط سيناء : طقس معتدل وأمطار متوسطة أحياناً على بعض المناطق.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : طقس مائل للحرارة نهارا و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ( 50 % ) .
شمال الصعيد : طقس معتدل و انعدام فرص الأمطار.
جنوب الصعيد : طقس مائل الحرارة و انعدام فرص الأمطار.
خريطة أمطار الأحد by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
106,060
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تعافي
98,624
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وفيات
6,166
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