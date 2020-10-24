شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف يتابع سير العملية الانتخابية لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، بمحافظة بني سويف، جولة ميدانية موسًعة شملت 3 مراكز، تفقد خلالها عددا من المقار واللجان، للاطمئنان على سير انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تجرى في 692 لجنة فرعية داخل 481 مركز انتخابي، موزعة على 4 دوائر لاستقبال أكثر من مليون و833 ألف مواطناً، من المُقيًدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة من بينها بني سويف.

واطمأن السكرتير العام المساعد، على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم،حيث تفقد عدداً من اللجان بمراكز ومدن:الواسطى، وناصر، واهناسيا، حيث تابع التسهيلات المتوافرة والالتزام بالإجراءات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة، وتوافر كافة السبل لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة،مشددا على رؤساء المدن والقرى بالتواجد على مدار الساعة باللجان لمتابعة المستجدات أولا بأول

كما أشار السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف، إلى أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية،لافتا إلى أن المحافظة، قد أتمت استعداداتها المكثفة لانتخابات مجلس النواب، ومراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقري، بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.