شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفض تجديد إقامة 200 معلم وإداري مصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، أن وزارة التربية الكويتية رفضت تجديد إقامة ما يقارب 200 معلم وإداري مصري انتهت إقاماتهم خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن الوزارة تلقت ما يقارب 200 كتاب من سفارتنا في القاهرة، لمعلمين انتهت إقاماتهم ويطلبون تجديدها، مشيرة إلى أن المعلمين تقدموا بكتب للسفارة الكويتية التي بدورها أحالت الكتب إلى وزارة التربية لإجراء اللازم.
وأوضحت المصادر حسب الصحيفة أنه وحسب الإجراءات المتبعة فإن وزارة التربية لا تملك القرار بالتجديد لأشخاص انتهت إقاماتهم خارج البلاد، مؤكدة أن الأمر بيد وزارة الداخلية في هذه الحالة.
ومن جانب آخر، توقف العمل في اللجنة التنسيقية المشتركة بين جمعية المعلمين ووزارة التربية، ولم تعقد اجتماعا منذ عدة أشهر، وذلك بعد أن وصل التعاون بينهما إلى طريق مسدود في مسألة بحث وحل العديد من القضايا التربوية العالقة.
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