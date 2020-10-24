وزير الرى: مصر مهتمة بالتنمية فى إثيوبيا وعلى استعداد لمساعدتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التوصل لاتفاق فى واشنطن مع إثيوبيا، ولكنه تم رفض هذا الاتفاق من قبل إثيوبيا، لافتًا إلى أن كل دولة تسعى لتلبية مصالحها.
وأكد عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كل بلد لديها أجندتها والوصول لإنفاق، ونحن مهتمين بالتنمية فى إثيوبيا، وعلى استعداد أن نساعدهم فى ذلك، وأننا نقدم لهم أقصى درجات التعاون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها إرادة للتنسيق مع إثيوبيا.
وأشار إلى أن هناك فرص للوصول إلى اتفاق مع الدولة الإثيوبية، ونحن لدينا إرادة سياسية للتعاون وللتكامل الإقليمى من أجل تحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاث، ولابد أن يكون هناك تعاون يمهد الطريق أمام المانحين والممولين للربط بين دول حوض النيل.
وتابع وزير الموارد المائية والري: "الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى فى الدولة المصرية بغرض الوصول لاتفاق حول سد النهضة".
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