طوابير الناخبين تزين انتخابات «النواب».. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: طوابير الناخبين تزين انتخابات «النواب». وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: المواطنون يقولون كلمتهم بالاحتشاد أمام اللجان.. طوابير الناخبين تزين انتخابات «النواب» الشباب والفتيات يتصدرون المشهد الانتخابى.. «الوطنية للانتخابات» تؤكد مرور اليوم الأول دون رصد أى مخالفات.. المصريون بالداخل يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير الحكومة تنتخب أعضاء البرلمان.. «مدبولى» يدلى بصوته ويدعو المصريين للمشاركة.. ووزراء المالية والتضامن والكهرباء والتموين داخل اللجان الإسكندرية.. السيدات فى المقدمة أمام اللجان.. رئيس لجنة يخرج لمساعدة عجوز فى الإدلاء بصوتها.. والمحافظ والوكيل البابوى بالإسكندرية يدليان بصوتيهما البحر الأحمر.. ممرات للسيدات ومظلات للحماية من الشمس.. أسقف المحافظة ومدير المنطقة الأزهرية يصوتان فى الغردقة وسط إجراءات احترازية Advertisements البحيرة.. السيدات فى مقدمة الطوابير.. مفتى الجمهورية يدلى بصوته فى الدلنجات ويطالب المواطنين بالمشاركة ويؤكد: واجب وطنى قنا.. ازدحام أمام اللجان بالقرى وسط إجراءات احترازية أسيوط.. إقبال كبير من الناخبات على لجان الاقتراع أسوان.. إقبال كبير من السيدات على اللجان الوادى الجديد.. بوابات إلكترونية وشرطة نسائية لتأمين اللجان



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