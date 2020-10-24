شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير وطوابير أمام لجان التصويت بانتخابات البرلمان.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إقبال كبير وطوابير أمام لجان التصويت بانتخابات البرلمان.



بدء التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النوابانطلقت منذ قليل فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الأحد. بدء التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النوابانطلقت منذ قليل فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الأحد.



تنفيذ مشروعات بـ142 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد من 2014 حتى 2024أكدت وزارة النقل أن إجمالى استثمارات مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تبلغ 142 مليار جنيه، تمثل تكلفة شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث أسطول القطارات الحالى وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتجديد بعض المحطات. تنفيذ مشروعات بـ142 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد من 2014 حتى 2024أكدت وزارة النقل أن إجمالى استثمارات مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تبلغ 142 مليار جنيه، تمثل تكلفة شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث أسطول القطارات الحالى وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتجديد بعض المحطات.



توافد الناخبين على لجان العمرانية والطالبية وسط إجراءات احترازيةشهدت الساعات الأولى، لبدء التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة العمرانية والطالبية، إقبالا من قبل الناخبين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس توافد الناخبين على لجان العمرانية والطالبية وسط إجراءات احترازيةشهدت الساعات الأولى، لبدء التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة العمرانية والطالبية، إقبالا من قبل الناخبين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.



انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات النواب مع بدء التصويتانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية فى التأمين. انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات النواب مع بدء التصويتانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية فى التأمين.

توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندريةفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار اليوم وغد. توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندريةفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار اليوم وغد.



وزير المالية يصل مقر لجنته الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر.. فيديو وصوروصل، منذ قليل، الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى مدرسة خالد بن الوليد بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، حيث مقر لجنته الانتخابية، للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية. وزير المالية يصل مقر لجنته الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر.. فيديو وصوروصل، منذ قليل، الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى مدرسة خالد بن الوليد بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، حيث مقر لجنته الانتخابية، للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية.



إقبال كبير وطوابير أمام لجان التصويت بانتخابات البرلمان فى الشيخ زايد بالجيزةشهدت لجان الشيخ زايد طوابير انتخابية كثيفة العدد بعد فتح اللجان الانتخابية مباشرة خلال انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة. وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة". وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. إقبال كبير وطوابير أمام لجان التصويت بانتخابات البرلمان فى الشيخ زايد بالجيزةشهدت لجان الشيخ زايد طوابير انتخابية كثيفة العدد بعد فتح اللجان الانتخابية مباشرة خلال انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة. وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة". وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



رئيس الوزراء يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020 بالشيخ زايدأدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصوته فى لجنته الانتخابية بالشيخ زايد، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الجيزة. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020 بالشيخ زايدأدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصوته فى لجنته الانتخابية بالشيخ زايد، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الجيزة.





الإسكان تطلق حملة لشرح إجراءات حجز وحدات محدودى ومتوسطى الدخلأطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حملة تعريفية جديدة، لشرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك فى إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين.





رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس النوابدعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.





رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان بعد فتحها بمواعيدهاأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغد الأحد.





بيان للحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريفأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.





القومى لحقوق الإنسان يؤكد انتظام سير العملية الانتخابية وإقبال كبير بالريفبدأت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها فى متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 فى الداخل، والتى تجرى يومى 24، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.





وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس النواب بالدقى.. فيديوأدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصوتها الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب بلجنة المركز القومى للبحوث.





شاهد إدلاء رئيس الوزراء بصوته داخل لجنته بالشيخ زايد بانتخابات مجلس النوابأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.





الرى تتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية اليومتشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء والقاهرة.





إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بسبب تصريحاته ضد الكويتأصدرت وزارة القوى العاملة بيانًا، استنكرت ورفضت فيه كليًا ما صدر من أحد مسئولى الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى الشخصى "فيس بوك".





عكاظ تسلط الضوء على هجرة السعوديين للمنتجات التركيةأكدت صحيفة عكاظ السعودية ، أن حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية تلفت الأنظار وتجذب مزيدًا من التضامن الشعبى، إذ بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات المقاطعة.





الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من سيناءتشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من شمال سيناء.





توافد مكثف للناخبين على لجان البدرشين للتصويت فى انتخابات النوابشهدت مدرستا أحمد عرابى الابتدائية وعصام الإسلامبولى الإعدادية بالبدرشين، إقبالا شديدا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020.





رئيس الوزراء للعاملين بالمتحف المصرى الكبير: بسواعدكم نبنى صرحا عالمياتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.





الحكومة: نقل ما يزيد على 54 ألف قطعة أثرية حتى الآن للمتحف المصرى الكبيرتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.





وزيرة التخطيط: زيادة الإنفاق على الطرق خفض أعداد وفيات الحوادث بنسبة 44%قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الطرق والكبارى فى مصر منذ عام 2018ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام 2020، موضحة أن ما تم ضخه من استثمارات على الطرق والكبارى فى الأربع سنوات الماضية تجلت نتائجه فى أخر عامين من 2018إلى 2020، لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبه 5%؜ فى 2018/2019 وبنسبة 44%؜ عام 2019/2020، متابعة أنه بزيادة معدل التغير فى الاستثمار على الطرق والكبارى من عام 2018إلى 2020 إلى97% انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلى 46%.





رئيس الوزراء يتفقد المحاور والطرق بمدينة 6 أكتوبرتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء جولته التفقدية بالمتحف المصرى الكبير.





وزير الكهرباء يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالعجوزةأدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته فى انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم، بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالعجوزة، حرصا منه على المشاركة فى عملية الانتخابات.





الأرصاد تتوقع طقسا معتدلا غدا وأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





Advertisements

إنفوجراف.. 1.7 مليون وظيفة خسائر قطاع النقل الجوى بالشرق الأوسط خلال 2020نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أنه فى تقرير الاتحاد الدولى للنقل الجوى، تُقدر خسائر قطاع النقل الجوى والقطاعات المرتبطة به فى منطقة الشرق الأوسط بــ1.7 مليون وظيفة.





طوابير الناخبين تمتد عشرات الأمتار خارج لجان الصف جنوب الجيزةامتدت طوابير الناخبين عشرات الأمتار خارج لجنة مدرسة "الصنائع" فى الصف جنوب الجيزة، حيث شهدت لجان انتخابات النواب إقبالا ضخما من قبل المواطنين، منذ الساعات الأولى لفتح اللجان. وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





طوابير الشباب والفتيات تتصدر الساعات الأولى بانتخابات النواب فى الدقىتصدر الشباب طوابير الناخبين فى الساعات الأولى من بدء التصويت بمدرسة الاورمان الثانوية بنات بالدقى، فى انتخابات مجلس النواب 2020.





وزير الإسكان: 2 مليار و418 مليون جنيه قيمة تنفيذ الطريق الأوسطى بـ6 أكتوبرعقب تفقده لمشروع المتحف المصرى الكبير، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.





وزير التموين يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب ويطالب الجميع بالمشاركةأدلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة، وناشد المصيلحى جموع أبناء الشعب المصرى ممن لهم حق الانتخاب المشاركة والتصويت فى ظل المناخ الديمقراطى، الذى تتمتع به مصر، ووجود مجلس النواب هو استحقاق دستورى مهم، جنبًا إلى جنب مع مجلس الشيوخ.





لحظة وفاة طفل نادى الرواد لتوقف قلبه بعد تمرين كرة السرعة فى الشرقيةتدوال عدد من أعضاء نادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لحظة وفاة الطفل" عمر" 13 سنة لاعب النادى لكرة السرعة، أثناء وفاته بالملعب بسبب توقف عضلة القلب. وفى سياق متصل شيعت منذ قليل جنازة الطفل "عمر عبد العظيم" الذى توفى مساء أمس، داخل نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، إثر أزمة قلبية، وتوقف عضلة قلبه أثناء التمرين، من مسجد المجاورة الثامنة، بمدينة العاشر، وتم تأدية صلاة الجنازة عليه، بحضور أسرته وزملائه بالنادى، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكى.





إطلاق اسم الطفل عمر على ملعب نادى الرواد عقب وفاته فى التمرين بالشرقية قال شريف فتحى المستشار القانونى لنادى الرواد الرياضى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن إدارة النادى قررت إطلاق اسم الطفل "عمر" على ملعب كرة السرعة، تخليدا له، مع إقامة حفل تأبين له قريبا. وأضاف أنه قام بإنهاء كافة الإجراءات وتصريح الدفن، ولم يترك الأسرة حتى تشييع جثمان الطفل ظهر اليوم، وقرر النادى إعلان حالة الحداد ووقف الأنشطة الرياضية بالنادى لمدة 3 أيام.





بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات النواب وتوقف التصويت مؤقتاأعلن رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل، غلق أبواب اللجان مؤقتا لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.





عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم تعمل بالغاز الطبيعى قناة السويسقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة اليوم السبت شهدت عبور سفينة الحاويات CMA CGM JACQUES SAADE أكبر سفينة حاويات فى العالم تعمل بالغاز الطبيعى فى أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.





التعليم تعلن جداول الأسبوع الثانى للحصص الدراسية على قناة مدرستناأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم اىفنى، جدول الحصص الدراسية للمواد الأساسية(المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا”، فى الفترة من يوم الأحد 25 أكتوبر حتى السبت 31 أكتوبر الجارى، تردد: 12303 أفقى / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





التعليم توضح حقيقة انهيار سور مدرسة إعدادية فى قنا ووفاة شخصينكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تفاصيل وحقيقة ما تم تداوله بشأن مدرسة المهنية بمحافظة قنا من انهيار السور، ما أسفر عن وفاة شخصين، وأن المياه تحاصر المدرسة من كل مكان، ما ينذر بكارثة إنسانية، موضحا أنه بالرجوع إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور صبرى خالد، أوضح أن هذا الحادث وقع منذ عام وهو قيد البحث بالنيابة العامة والإدارية.





رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر استعدادا لكأس العالم لليدتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التشطيبات النهائية، بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتيستكون ضمن الملاعب التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتى تضم مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.





الشرطة النسائية تسطر مشاهد حضارية أمام لجان انتخابات النواب بالجيزةسطرت الشرطة النسائية مشاهد حضارية أمام اللجان الانتخابية بالجيزة، من خلال مساعدة كبار السن، وتنظيم طوابير دخول المواطنين للجان، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها. وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجان فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".





وزير الداخلية يتابع الانتخابات.. ويؤكد: التعامل بحسم مع المواقف الطارئةتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.





احذروا الجزيرة.. يوتيوبر يكشف أخبار كاذبة على القناة القطرية وبثها للكراهيةوجه اليوتيوبر الشهير نصير ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة "ناس ديلى"، اتهامات لقناة الجزيرة القطرية بأنها تنشر الأخبار الكاذبة، وأن هناك أموال من الحكومة القطرية تضخ فى بث الكراهية فى العالم العربى، موضحا الاختلاف فى المحتوى والمضمون فيما تقدمه لجمهورها الأجنبى عن العربى من خلال قنواتها المختلفة.





لجان انتخابات مجلس النواب تستأنف عملها بعد انتهاء ساعة الراحة للمشرفيناستأنفت اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل علمها بعد غلقها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.





مسنة تدلى بصوتها فى أسوان على كرسى متحرك.. وتؤكد: أمانة فى رقبتىحرصت مسنة تجاوز عمرها 80 عاما على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها الدستورى، وقررت أن تشارك بصوتها، لأنه بمثابة أمانة فى رقبتها.





مدارس كرداسة تتزين بالأعلام وإقبال كبير بأول أيام التصويت فى انتخابات النوابشهد محيط المجمعات الانتخابية إقبالا كبيرا من قبل مواطنين قرى مركز كرداسة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، منذ الساعات الأولى للبدء فى عملية التصويت. ورصدت عدسة الخليج 365 إقبالا كبيرًا ومشاركة من قبل السيدات وكبار السن والشباب، وسط تواجد أمنى لتأمين المقار الانتخابية، وتيسير سير العملية الانتخابية، وتوزيع أدوات مكافحة العدوى والالتزام بالإجراءات الاحترازية.







وزير الاتصالات يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايدحرص المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة فى لجنة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.بدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 93 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، ويمثلها محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وزير القوى العاملة يؤكد عدم تأثر علاقات مصر مع الكويت بالتصرفات الفردية وزير الاتصالات يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايدحرص المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة فى لجنة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.بدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 93 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، ويمثلها محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.وزير القوى العاملة يؤكد عدم تأثر علاقات مصر مع الكويت بالتصرفات الفردية

الآثار تعلن الكشف عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادى است" بالمنياكشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادى است" بداخلها تماثيل حجرية ولقى أثرية فى حالة جيدة من الحفظ.