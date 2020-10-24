شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأعلى للآثار": انتهينا من 97% من الأعمال الإنشائية للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الانتهاء من 97 % من الأعمال الإنشائية بالمتحف المصرى الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، والانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال الترميم بأيادى مصرية، بالإضافة إلى 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك المصرى الشاب توت عنخ آمون.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "أعمال العرض المتحفى تعمل على قدم وساق، ورئيس الوزراء جاء واستمع إلى الموقف التنفيذى، والوقت المتبقى للانتهاء بشكل كامل، بالإضافة إلى وضع الشركات والتحالفات".

وتابع: "افتتاح المتحف سيكون في عام 2021، ولم يتم تحديد الشهر واليوم بالضبط، وجائحة كورونا عطلت حاجات كتيرة جدا لمدة 6 و 7 أشهر، والمتحف المصري الكبير كان فيه خلية نحل شغالة أكثر من 55 شركة تعمل على مدار 24 ساعة فى الأعمال الإنشائية، وبنعمل حاليا إعادة تأهيل وصيانة المتحف المصرى بالتحرير".