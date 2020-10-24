شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأعلى للآثار": انتهينا من 97% من الأعمال الإنشائية للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الانتهاء من 97 % من الأعمال الإنشائية بالمتحف المصرى الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، والانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال الترميم بأيادى مصرية، بالإضافة إلى 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك المصرى الشاب توت عنخ آمون.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "أعمال العرض المتحفى تعمل على قدم وساق، ورئيس الوزراء جاء واستمع إلى الموقف التنفيذى، والوقت المتبقى للانتهاء بشكل كامل، بالإضافة إلى وضع الشركات والتحالفات".
وتابع: "افتتاح المتحف سيكون في عام 2021، ولم يتم تحديد الشهر واليوم بالضبط، وجائحة كورونا عطلت حاجات كتيرة جدا لمدة 6 و 7 أشهر، والمتحف المصري الكبير كان فيه خلية نحل شغالة أكثر من 55 شركة تعمل على مدار 24 ساعة فى الأعمال الإنشائية، وبنعمل حاليا إعادة تأهيل وصيانة المتحف المصرى بالتحرير".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين "الأعلى للآثار": انتهينا من 97% من الأعمال الإنشائية للمتحف الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.