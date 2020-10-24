شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مشاركة واسعة لوعاظ الأزهر فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب التي بدأت فعاليتها اليوم وسط تواجد للمواطنين في اللجان المختلفة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، أن مشاركة وعاظ الأزهر الشريف في انتخابات مجلس النواب اليوم لم تقتصر على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع فقط، وإنما شملت القيام بدور توعوي مهم لتوعية الناس بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

أضاف الأمين العام أن المسئولية الوطنية والمجتمعية تقتضي من الجميع أن يقوم بدوره في هذا الشأن كلٌ في موقعه وحسب قدرته، خاصة وأن هذه الانتخابات ترتبط بمصير الجميع واكتمالها يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.

و أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.

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كما أثنى الأمين العام على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.

وأوضح عيّاد، أنه لابد لكل مواطن يحب هذا البلد أن يقوم بدوره وأن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أن البناء والتنمية لا يقومان بشخص بمفرده، وإنما هي مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كلٌ في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يرقى وينمو بعزيمة وإرادة أبناءه المخلصين.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.