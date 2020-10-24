شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. ما حكم عمل المرأة فى مهنة "الحانوتية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الخليج 365 تقديم خدماته فتوى اليوم حيث نشرت دار الافتاء على موقعها سؤال منذ عام 1964 وأجاب عنه الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدى، وجاء نص السؤال كالآتى:

ما إمكانية تعيين آنسة أو سيدة بمهنة رئيس أو وكيل حانوت لتجهيز ونقل الموتى؛ نظرًا لأن لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة هذه المهنة لم تتضمن نصًّا فى هذا الشأن، كما هو مبين كالآتي:

أن الحانوتية هم الذين يتولون غسل وتكفين وتجهيز الموتى وحملهم إلى الجبَّانات وِفقًا لنص المادة الأولى من لائحة القواعد الخاصة بممارسة مهنة الحانوتية، وأن المادة الثانية منها تضمنت الشروط الواجب توافرها لمزاولة المهنة، وأنه يوجد بكل حانوت مُغسِّل ومغسلة وحمّالون لتلبية طلبات أهالى المتوفين، وأن رئيس الحانوت يعتبر مسؤولًا عن أعماله والعمال التابعين له طبقًا لنص المادة الرابعة من اللائحة، كما يعتبر موظفًا عموميَّا فيما يتعلق بالواجبات المفروضة عليه والمحاضر والبلاغات التى يحررها تعتبر من المحررات الرسمية، وجاء الرد كالآتى:

إنه لا مانع شرعًا من تعيين آنسة أو سيدة بمهنة رئيس أو وكيل حانوت إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية والتُّرَبيّة.