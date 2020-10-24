شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان لجان انتخابات النواب بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم السبت، والذى يستمر حتى غد الأحد فى ١٤ محافظة.

وشملت جولة اللواء محمود شعراوى ومحافظ الجيزة تفقد لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقى والأورمان الاعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا.

وخلال الجولة أشاد شعراوى بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكراسى والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال شعراوى إن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أى مشكلات أو معوقات، لافتاً إلى انه تابع على مدار اليوم مع السادة المحافظين سير العملية الانتخابية فى المحافظات والجولات التى قاموا بها على اللجان.

وأضاف شعراوى أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة فى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولي.

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وجدد وزير التنمية المحلية تأكيده على وقوف العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحياد التام، ودعا الوزير جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب.

وقال شعراوى إن الدولة ترحب بكافة المنظمات العربية والاجنبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية فى مرحلتها الاولى، ووجه وزير التنمية المحلية حديثه للمواطنين قائلا: صوتكم أمانة وأحسنوا اختيار المرشحين.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة النظافة العامة والتأكيد على توفير أدوات التعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية و كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.

كما أشار راشد إلى توفير عدد كافى من الكراسى داخل المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين اثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

كما أكد المحافظ انه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركه الايجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى للنهوض بوطننا الغالى واختيار من يمثلونهم فى مجلس النواب.

وأضاف محافظ الجيزة انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعة انتخابات مجلس النواب برئاسة السكرتير العام وذلك لإزاله أى معوقات وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير عملية الانتخابات واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب.